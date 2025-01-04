Завданням нової адміністрації США буде примус Путіна до переговорів.

Поки обраний президент США Дональд Трамп готується до вступу на посаду, Україна щосили намагається його "зачарувати" і показати йому, що угода з Росією обійдеться Америці дорого в довгостроковій перспективі.

Як пише The Times, за законом, відомим як Акт Логана, майбутні адміністрації не можуть вести політику з іноземними партнерами. Однак серед українських чиновників побутує думка, що команда Трампа все ще перебуває в процесі обговорення своєї стратегії, і Україна робить усе можливе, щоб вплинути на цей процес.

Так, уже кілька тижнів довірені особи президента Володимира Зеленського вирушають умовляти оточення Дональда Трампа у Вашингтоні. При цьому деякі ініціативи виявилися доволі несподіваними, зазначає видання. Зокрема, голова комітету у закордонних справах Ради Олександр Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру.

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На думку Мережка, Трамп - "прагматик, а не догматик", і його можна залучити на бік України, якщо переконати його в тому, що угода з Путіним зрештою обійдеться США дорожче в довгостроковій перспективі.

Крім того, Зеленський запропонував США спільні інвестиції в розробку природних ресурсів України в рамках свого плану перемоги.

"Однак Росія досі не показує жодних ознак того, що готова обговорювати будь-які мирні угоди, окрім тих, які передбачають повну капітуляцію України. Завдання нової адміністрації полягає не тільки в тому, щоб стати посередником в укладенні перемир'я, а й у тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - пише The Times.

Водночас російська економіка виглядає все більш проблемною, і стимул, створений різким зростанням військового виробництва, слабшає. З огляду на це, санкції США можуть послужити мотивацією, необхідною для того, щоб змусити Росію всерйоз приступити до переговорів, каже колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Дональд Трамп і Україна

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський вважає, що Трамп може зупинити Путіна, адже він дійсно хоче закінчити війну. На його думку, Трамп є "сильним і непередбачуваним". Президент України хоче, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася насамперед Російської Федерації.

Також Зеленський заявив, що може зустрітися з Дональдом Трампом незабаром після його інавгурації.

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