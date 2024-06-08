Китай системно провокує західні військові кораблі, які стежать за дотриманням санкцій ООН щодо Північної Кореї.

Китайська бойова авіація створила "небезпечну ситуацію" у міжнародних водах Східно-Китайського моря, які патрулював військовий корабель Нідерландів. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Зазначається, що нідерландський корабель Zr.Ms. Tromp здійснював патрулювання у складі багатонаціонального угруповання ООН, яке контролює дотримання морських санкцій проти Північної Кореї відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Пара китайських бойових літаків кілька разів облітала військовий корабель Zr.Ms. Tromp. Також під час патрулювання до морського бойового вертольота NH90 з цього корабля наблизилися два китайські бойові літаки і вертоліт. Це створило потенційно небезпечну ситуацію. Інцидент стався в міжнародному повітряному просторі", – йдеться у повідомленні.

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Китайські провокації на морі

Як писав УНІАН, раніше Китай вже неодноразово влаштовував подібні провокації стосовно іноземних військових кораблів, які контролюють дотримання санкцій ООН щодо КНДР. Так, на початку травня китайський винищувач атакував австралійський вертоліт тепловими пастками.

Також ми розповідали, що наприкінці травня Китай провів військові навчання і оточив Тайвань з моря в якості "покарання". Окрім кораблів в навчаннях задіяли авіацію, яка порушує повітряний простір Тайваню.

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