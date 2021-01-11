Він вважає, що президент США несе відповідальність за подію.

Президент Чехії Мілош Земан порівняв заворушення в будівлі Конгресу США з Майданом.

Читайте такожТрамп шукає адвокатів, які допоможуть йому уникнути імпічментуПро це він сказав в інтерв'ю Blesk, пише "Європейська правда".

"В цілому я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер в американців це прямо вдома", - прокоментував президент Чехії штурм Капітолію прихильниками Трампа.

Він вважає, що президент США несе відповідальність за заворушення в Капітолії.

"Дональд Трамп не визнав поразку... але, що ще гірше, він кинув тисячі людей в бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі п'яти людей, більшість з яких були його послідовниками. Це боягузтво політика, який йде", - сказав президент.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США. Однак, незабаром в ЗМІ з'явилося спростування інформації про загибель одного з поліцейських.

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Автор: УНІАН