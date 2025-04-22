Україна, схоже, готова поступитися 20% своєї землі: NYP розкрив деталі мирного плану Трампа

Американський лідер заявив, що готовий публічно представити свій план вже впродовж трьох днів.

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір найближчими днями публічно представити план мирного врегулювання війни в Україні. За його словами, ініціатива може передбачати залучення європейських військових сил для забезпечення дотримання можливого перемир’я, пише New York Post.

"Я дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів", - заявив Трамп журналістам. "Але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України, Росії… Подивимося, як це спрацює".

Поки офіційні умови залишаються невизначеними, один з високопосадовців адміністрації повідомив, що план може включати введення так званих "сил стійкості", які будуть частиною системи гарантій безпеки для України.

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"Складна частина полягає в тому, як виглядають сили безпеки - ми називаємо це "силами стійкості", - пояснив він.

Також розглядається ідея створення окремої миротворчої місії - спільної комісії з представників Росії, України та нейтральної третьої країни, що не є членом НАТО, яка контролювала б дотримання режиму припинення вогню.

Ще однією можливою складовою мирної пропозиції є участь США не у вигляді прямої військової присутності, а як "грошова сила разом із третьою стороною", зазначив чиновник.

Wall Street Journal повідомив, що у варіанті угоди також може бути пункт про визнання Криму російською територією. Водночас, раніше адміністрація Трампа виступала проти такого кроку, як і всі попередні президенти США.

Посадовець сказав, що Україна, схоже, "готова поступитися 20% своєї землі", доки це вважається "де-факто" визнанням території, а не "де-юре".

"Де-факто означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що Україна віддасть її назавжди", - сказав посадовець.

Міністр оборони України Рустем Умеров, який брав участь у переговорах у Парижі з американською делегацією, зазначив, що Україна підтримує "конструктивний діалог", але заявив Sky News, що його офіс "не приймає політичних рішень".

"Наше ключове питання полягає в тому, як забезпечити ефективність пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг", - наголосив він.

Тим часом, Росія поки не дала чіткої відповіді щодо своєї готовності до мирної угоди. Вихідними Путін прокоментував "великоднє перемир’я", яке було порушено понад 3000 разів.

На тлі цих подій Росія в понеділок ратифікувала угоду про стратегічне партнерство з Іраном, зосереджене на посиленні економічної та військово-політичної співпраці.

Кінець війни в Україні

Раніше Трамп допустив вихід своєї країни з переговорів про мир в Україні. Він припустив, що може просто самоусунутися з переговорного процесу і кинути все напризволяще, якщо завдання здасться йому занадто важким.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що така заява Трампа свідчить про усвідомлення того, що його "мирний план" близький до повного провалу.

Раніше The New York Post писав, що рішення про повне припинення вогню можуть ухвалити наступного тижня.

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