Французький комерційний суд офіційно визнав підтримувану Кремлем медіакомпанію RT France банкрутом. Її рахунки заблокували на початку року.
"Суд Нантера ухвалив рішення про ліквідацію RT France – ЗМІ, яке не сподобалося [президенту Франції] Еммануелю Макрону з моменту його запуску і яке було під санкціями ЄС рік, як запобіжний захід через конфлікт в Україні – нашу видимість в Європі стирали, потім заморозили всі наші кошти та активи, щоб переконатися, що ми більше не виробляємо контент", – оголосила в Twitter керівниця телеканалу Ксенія Федорова.
За словами Федорової, співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.
Заборона RT France
У березні минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії до України, ЄС заборонив російським урядовим ЗМІ, як-от Sputnik і RT (Russia Today) мовлення в Європі.
Однак санкції не завадили виданням випускати контент. Зокрема, російський канал продовжував створювати, публікувати та транслювати матеріали, орієнтовані на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо.
В січні 2023 року, після грудневого рішення ЄС про замороження активів пропагандистів, уряд Франції заблокував банківські рахунки RT France, згодом було оголошено про банкрутство компанії. Тоді у МЗС держави-агресора почали погрожувати "заходами у відповідь".