Всі співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.

Французький комерційний суд офіційно визнав підтримувану Кремлем медіакомпанію RT France банкрутом. Її рахунки заблокували на початку року.

"Суд Нантера ухвалив рішення про ліквідацію RT France – ЗМІ, яке не сподобалося [президенту Франції] Еммануелю Макрону з моменту його запуску і яке було під санкціями ЄС рік, як запобіжний захід через конфлікт в Україні – нашу видимість в Європі стирали, потім заморозили всі наші кошти та активи, щоб переконатися, що ми більше не виробляємо контент", – оголосила в Twitter керівниця телеканалу Ксенія Федорова.

За словами Федорової, співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.

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Заборона RT France

У березні минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії до України, ЄС заборонив російським урядовим ЗМІ, як-от Sputnik і RT (Russia Today) мовлення в Європі.

Однак санкції не завадили виданням випускати контент. Зокрема, російський канал продовжував створювати, публікувати та транслювати матеріали, орієнтовані на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо.

В січні 2023 року, після грудневого рішення ЄС про замороження активів пропагандистів, уряд Франції заблокував банківські рахунки RT France, згодом було оголошено про банкрутство компанії. Тоді у МЗС держави-агресора почали погрожувати "заходами у відповідь".

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