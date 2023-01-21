Пропагандисти поскаржилися, що західні санкції таки дісталися і до них.

Російський пропагандистський телеканал RT France оголосив про своє закриття через блокування рахунків в рамках західних санкцій проти РФ. Відповідну заяву поширила прес-служба каналу.

"Після п'яти років наполегливості правляча влада досягла своєї мети: закриття RT France", – йдеться в повідомленні.

Пропагандисти скаржаться, що французьке казначейство заморозило рахунки компанії в рамках 9-го пакету європейських санкцій проти Росії. Примітно, що сам канал в санкційних списках не фігурував, під обмеження потрапив головний акціонер і материнська компанія – RT.

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Західні санкції проти РФ – останні новини

До теперішнього моменту Європейський союз ввів проти РФ вже дев'ять так званих "пакетів" санкцій, що включають обмеження як проти фізичних, так і проти юридичних осіб, а також обмеження на поставки в Росію і закупівлі у неї певних товарів і послуг.

У даний час структури ЄС ведуть підготовчу роботу над черговим, вже десятим пакетом санкцій проти Росії.

Через санкції в Росії вже настала криза у сфері цивільної авіації. Також відомо про різке скорочення обсягів суднобудування.

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