Раніше Лукашенко заявив про затримання групи, яка нібито готувала замах на нього та його дітей.

У США спростували заяви Олександра Лукашенка щодо нібито причетності до підготовки замаху на нього та його дітей.

Про це заявили у Державному департаменті США в коментарі "Радіо Свобода".

"Ми бачили повідомлення в російських державних ЗМІ про нібито змову проти Олександра Лукашенка, а також його прямі заяви в ЗМІ. Будь-які твердження про те, що уряд США стояв за замахом на Лукашенка або брав у ньому участь, абсолютно не відповідають дійсності", – заявили у Держдепі.

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Також там підтвердили затримання громадянина США в Мінську. І уточнили, що щоразу, коли американського громадянина затримують за кордоном, США готові надати всі відповідні консульські послуги.

"Замах" на Лукашенка: що відомо

Раніше Олександр Лукашенко заявив про затримання групи, яка нібито готувала замах на нього та його дітей. "У планах захоплення дитини, одного, другого, як вийде, посадимо в льох. Ми затримали групу, вони привели нас, показали, як вони все планували", - розповів журналістам Лукашенко.

За його словами, це робота спецслужб США.

Пізніше в російській ФСБ заявили, що спільно з білоруським КДБ затримали двох білоруських громадян, які нібито планували в Білорусі військовий переворот із залученням українських націоналістів.

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Автор: Юрій Годован