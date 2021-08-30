Лорна Гудінгс переплутала дитину в своїй утробі зі здуттям в животі.

Молода британка дізналася, що вагітна за чотири години до пологів - дитину в своїй утробі вона приймала за здуття в животі.

Про це повідомляє Metro.

Курйоз стався з 25-річною Лорною Гудінгс з англійського міста Нортгемптон.

Коли на початку серпня їй стало погано на вечірці, друзі відвезли її до лікарні, де лікарі приголомшили її новиною.

Читайте такожІталійка поскаржилася лікарю на набряк ніг: причиною стала несподівана 8-місячна вагітність"Медики сказали мені, що я на 38 тижні вагітності та у мене пологи. Я не могла в це повірити", - зізнається Лорна.

Примітно, що в липні жінка здавала тест на вагітність, але він виявився помилково негативним.

Через чотири години після госпіталізації вона народила дочку Дафну, яка стала приємною несподіванкою не тільки для своєї мами, але і для її 42-річного чоловіка Ніка Бурдяка.

Дівчинка народилася здоровою і з вагою близько 3,7 кг.

Для пари це вже друга дитина — вперше вони стали батьками в червні 2020 року, коли у них народилася перша дочка Вів'єн.

Раніше УНІАН повідомляв про іншу англійку, яка не підозрювала, що вагітна, і в підсумку народила хлопчика на підлозі в кухні.

Автор: Станислав Кожемякин