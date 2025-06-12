'Зарозумілий' Трамп обвалив популярність США у світі, - дослідження

У Європі Трампу однозначно довіряють лише угорці, але жителі інших країн більш скептичні.

Світ все менше довіряє Сполученим Штатам Америки, а Дональда Трампа вважають "небезпечним" і "зарозумілим". Про це свідчить нове опитування, охопило 24 країни, пише Politico.

Згідно з даними дослідницького центру Pew, Сполучені Штати втратили симпатії в очах міжнародної спільноти після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Рівень схвального ставлення до США знизився майже повсюдно у 24 опитаних країнах, серед яких 10 європейських.

Респонденти висловили глибоку недовіру до здатності Трампа ефективно вирішувати глобальні проблеми — від війни в Україні до зміни клімату. Найменше йому довіряють у Франції, Швеції, Німеччині та Японії. Єдиним винятком у Європі стала Угорщина, де більшість респондентів підтримують Трампа.

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Pew також з’ясував, що хоча Трампа часто вважають "нечесним" і "зарозумілим", його водночас сприймають як "сильного лідера". У порівнянні з іншими впливовими політиками, у Трампа вищий рівень довіри, ніж у Путіна (16%) чи Сі Цзіньпіна (25%), але нижчий, ніж у президента Франції Еммануеля Макрона (46%).

Аналітики зазначають, що ситуація схожа на падіння іміджу США в 2016 році, коли Трамп був обраний вперше. Його наступник Джо Байден частково повернув довіру до американського лідерства, однак у 2025 році нова хвиля скепсису охопила світ.

Рейтинг Трампа падає

Як повідомляв УНІАН, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа серед американців падає через його політичні рішення. Про це свідчать дані опитування Washington Post - ABC News-Ipsos.

Згідно з результатами опитування, 39% дорослих американців задоволені тим, як Трамп справляється зі своєю роботою. Водночас 55% опитаних не схвалюють його діяльність, а 44% "сильно не схвалюють" роботу президента США.

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