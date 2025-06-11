Президент США також згадав про прогрес у безпілотниках.

Остання бесіда з кремлівським диктатором Володимиром Путіним була хорошою, але з неї поки нічого не вийшло, заявив президент США Дональд Трамп. Крім того, американський лідер знову згадав про те, що в повномасштабній війні, розпочатій Росією, щотижня помирає понад 5 тисяч солдатів з обох боків.

У подкасті Pod Force One на Youtube він намагався обходити питання про розмову з Путіним і про війну в Україні, не називаючи нових деталей.

"Він [Путін] говорив про те, що він хотів, і говорив про те, чого він не хотів, у нас була хороша бесіда. Але з неї поки нічого не вийшло", - зазначив Трамп. За його словами, щойно вони доходять до певного прогресу в переговорах, починаються "непотрібні вибухи", яких не повинно було бути і процес починається спочатку.

Відео дня

Крім того, президент США наголосив, що те, що відбувається в Україні - це війна дронів. І безпілотники загрожують національній безпеці Сполучених Штатів.

"Їх використовують обидві сторони [Україна і Росія], на такому рівні, про який ніхто ніколи не думав. Так, це лякає. насправді. Це не добре. Хто б міг подумати, що дрон виявився такою потужною зброєю, але він замінює багато іншої зброї, навіть літаки замінюються", - зазначив Трамп.

Інші новини про Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, чи змінив Трамп ставлення до Путіна після масованих ударів по Україні. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, ситуація ніяк не змінюється. "Тут потрібні інші аргументи, які стосуються особистої репутації Трампа", - зазначив він.

Крім того, президент України, зі свого боку, розповів, як просив Трампа вплинути на Путіна. Зокрема, Зеленський пропонував американському лідеру певних підхід до кремлівського диктатора.

Вас також можуть зацікавити новини: