Дмитро Пєсков і Володимир Путін / фото Вести.РП

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не знає про затримання опозиційного політика Олексія Навального.

Читайте такожУ мережі з'явилося повне відео затримання Навального у МосквіПро це пише Telegram-канал "Підйом".

Пєсков також сказав, що не знає, в якій країні затримали Навального, і припустив, що це сталося в Німеччині. 

"Перепрошую. Його в Німеччині затримали? Я не в курсі", – заявив Пєсков.

За словами Пєскова, у нього останній день відпустки, тому він не стежив за тим, що відбувається.

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Автор: Катерина Шварц