Олексій Навальний 17 січня повернувся з Німеччини до Росії, його затримали в аеропорту "Шереметьєво".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не знає про затримання опозиційного політика Олексія Навального.

Читайте такожУ мережі з'явилося повне відео затримання Навального у МосквіПро це пише Telegram-канал "Підйом".

Пєсков також сказав, що не знає, в якій країні затримали Навального, і припустив, що це сталося в Німеччині.

"Перепрошую. Його в Німеччині затримали? Я не в курсі", – заявив Пєсков.

За словами Пєскова, у нього останній день відпустки, тому він не стежив за тим, що відбувається.

Затримання Навального в Москві: що відомо

17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Москву.

Літак з ним повинен був сісти в аеропорту "Внуково", куди стягнули силовиків і з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в "Шереметьєво".

На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські і зажадали пройти з ним. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.

За кілька хвилин до затримання Навальний заявив, що має рацію і нічого не боїться.

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Автор: Катерина Шварц