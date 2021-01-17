Дмитро Пєсков і Володимир Путін / фото Вести.РП
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не знає про затримання опозиційного політика Олексія Навального.
Читайте такожУ мережі з'явилося повне відео затримання Навального у МосквіПро це пише Telegram-канал "Підйом".
Пєсков також сказав, що не знає, в якій країні затримали Навального, і припустив, що це сталося в Німеччині.
"Перепрошую. Його в Німеччині затримали? Я не в курсі", – заявив Пєсков.
За словами Пєскова, у нього останній день відпустки, тому він не стежив за тим, що відбувається.
Затримання Навального в Москві: що відомо
- 17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Москву.
- Літак з ним повинен був сісти в аеропорту "Внуково", куди стягнули силовиків і з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в "Шереметьєво".
- На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські і зажадали пройти з ним. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.
- За кілька хвилин до затримання Навальний заявив, що має рацію і нічого не боїться.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram