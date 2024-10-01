Кремль запевняє про відсутність "ілюзій" з огляду на "двопартійний антиросійський консенсус" у Сполучених Штатах.

У Москві заявили, що РФ має підготуватися до тривалої конфронтації зі Сполученими Штатами – заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков стверджує, що країна-агресор сповнена рішучості.

Як пише Reuters, війна, яка триває в Україні 2,5 року, спровокувала найсерйознішу конфронтацію між Росією та Заходом з часів Карибської кризи 1962 року, яка вважається найближчою до розв'язання ядерної війни між двома наддержавами – СРСР та США – під час так званої "холодної війни".

Зазначається, що, згідно з заявами офіційних представників РФ, наразі конфлікт набирає найнебезпечнішої фази.

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"Президент України Володимир Зеленський вже кілька місяців закликає союзників Києва дозволити Україні запускати західні ракети більшої дальності вглиб Росії, щоб обмежити можливості Москви щодо завдання ударів. Рябков, який займається контролем над озброєннями та відносинами з Вашингтоном, заявив, що у Москви немає ілюзій щодо відносин, враховуючи "двопартійний антиросійський консенсус" у Сполучених Штатах", - йдеться в публікації.

Зокрема, Рябков заявив у вівторок, що РФ "має готуватися до довгострокового протистояння з цією країною". Його процитувало російське державне агентство РІА:

"Ми готові до цього у всіх сенсах. Ми надсилаємо всі сигнали попередження нашому супротивникові, щоб він не недооцінював нашої рішучості".

Reuters також зазначає, що кремлівський лідер Володимир Путін минулого тижня попередив Захід про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо по ній буде завдано ударів звичайними ракетами. Він також сказав: Москва вважатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, "спільним нападом".

Історія "Холодної війни"

Холодна війна — глобальне геополітичне, військове, технологічне, економічне та ідеологічне протистояння світового масштабу у 1946-1991 роках між двома блоками держав із різними соціальними та економічними системами. З одного боку - соціалістичним, на чолі з СРСР, з іншого - капіталістичним, на чолі зі США. Конфлікт завершився фактичною перемогою США та розпадом СРСР. Холодна війна супроводжувалася перегонами звичайних та ядерних озброєнь, що часом погрожувала призвести до третьої світової війни.

Як стверджують дослідники, хоча США та СРСР не вступали офіційно у безпосереднє військове зіткнення, їх суперництво за вплив призводило до спалахів локальних збройних конфліктів у різних частинах світу. Радянсько-китайський розкол, що розпочався наприкінці 1950-х, пік напруженості у якому припав на 1969 рік, значно послабив позиції соціалістичного блоку. КНР та кілька її союзників відійшли від беззастережної підтримки СРСР та конфронтації зі США, що в результаті вплинуло на результат глобального протистояння.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав надання дозволу Україні бити по цілях у РФ далекобійною зброєю Заходу. Втім, він зауважив, що такі рішення повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю. Про це генсек заявив на першій пресконференції після офіційного вступу на посаду. Зокрема, Рютте закликав не забувати, що Україна веде оборонну війну, а не загарбницьку.

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