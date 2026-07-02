В Італії прояснили свою позицію щодо військової підтримки України, - ЗМІ

Урядові джерела стверджують, що Рим не відступає від своєї підтримки України.

Італія не перешкоджає ухваленню рішення НАТО щодо продовження військової підтримки України у 2027 році. Про це повідомило агентство ANSA з посиланням на джерела в італійському уряді.

За словами співрозмовника, уряд збентежило повідомлення німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung про те, що Італія чинить опір фінансовим зобов'язанням своїх союзників щодо постачання зброї Києву не лише на 2026, а й на 2027 рік, і тому відповідний пункт у підсумковій декларації запланованого саміту НАТО в Анкарі все ще очікує розгляду.

Урядові джерела стверджують, що Рим не відступає від своєї підтримки України та ніколи не виступав проти виділення Києву 70 мільярдів євро, дискусія стосувалася лише того, чи варто вносити конкретну суму до тексту фінальної декларації саміту. Однак будь-які застереження щодо цього були зняті ще кілька днів тому.

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Крім того, співрозмовники підкреслили, що для уряду Італії метою є спонукання Росії сісти за стіл переговорів.

Допомога Італії для України

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, на тлі виділення нових пакетів європейської допомоги Україні через механізм (пріоритетні закупівлі зброї в США на європейські гроші) Італія продовжує відмовлятися від участі в цьому форматі підтримки української оборони.

Журналісти написали, що ще у грудні минулого року італійський уряд відмовився долучитися до програми PURL, посилаючись на те, що, мовляв, усе одно незабаром буде досягнуто перемир'я. Тоді якраз активно тривали тристоронні переговори України, РФ та США, ініційовані командою Дональда Трампа. Але минуло пів року, миру на горизонті не видно, а італійський уряд так і не переглянув свою позицію щодо механізму PURL.

Тоді міністр оборони Італії Гвідо Крозето підтвердив небажання Риму долучатися до програми, пославшись на давно ухвалене рішення.

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