На нараді обговорили відновлення енергетичної інфраструктури регіону та перезапуск ключових підприємств.

Президент Володимир Зеленський відвідав Одещину. Під час візиту президент представив нового голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та провів нараду із військовими та силовиками.

Про це Зеленський повідомив у Telegram. "Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що Одещина - це пріоритетний регіон держави.

За його словами, під час наради її учасники обговорили відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування.

Крім того, на нараді торкнулися теми перезапуску ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військових.

Зеленський також відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.

У прес-службі ОП уточнили, що під час наради президент також заслухав доповіді командувача ОСУВ "Одеса" Едуарда Москальова про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОК "Південь" і готовність військових частин і підрозділів до виконання завдань за призначенням.

Водночас, командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа поінформував про актуальну ситуацію в зоні відповідальності ВМС.

Зеленський також заслухав інформацію відповідних керівників про стан забезпечення життєдіяльності Одеської області та міста Одеси, оперативну та криміногенну обстановку в регіоні.

Призначення голови Одеської ОВА

Одеській ОВА кілька місяців була без керівника після звільнення з посади попереднього голови Максима Марченка.

30 травня постпред Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про призначення на цю посаду Олега Кіпера, який до цього очолював Київську міську прокуратуру.

"Думаю, що ви з погляду вашого досвіду прекрасно розумієте свої завдання. Це координація всіх інституцій у воєнний час. Особливо – всіх органів влади, правоохоронних органів, місцевої влади. Дуже важливо контактувати з нашими військовими, командувачами", - сказав Зеленський, представляючи Кіпера.

Він підкреслив, що окремим пріоритетом є безпека на морі, тому що необхідно забезпечити роботу зернового коридору, який є фундаментальним для економіки України.

Вас також можуть зацікавити новини: