За ці роки годинник кілька разів чистили та намагалися запустити, проте нічого не спрацьовувало. Полагодити його тепер, можливо, допоміг іще один землетрус.

У японському храмі Фумондзі у префектурі Міяґі знову пішов столітній годинник, що зупинився у 2011 році після землетрусу і руйнівного цунамі на північному сході країни.

11 березня 2011 року в Японії стався потужний землетрус магнітудою від 9,0 до 9,1, який назвуть Великим східно-японським землетрусом. Землетрус та цунамі тоді забрали життя щонайменше майже 16 тис. осіб.

Читайте такожУчені: Висота цунамі, що обрушилося на Японію, перевищувала 40 метрівХрам, де висів годинник, був розташований за кілкьа сотень метрів від постраждалого узбережжя, і його майже повністю зруйнували гігантські хвилі, пише The Guardian. Годинник потрапив до рук священика іншого храму, Буншуну Сакано. Той намагався знову запустити годинник, почистив його і завів пружину, але стрілки так і не рухалися.

Однак пізно ввечері 13 лютого 2021 року, лише за кілька тижнів до 10-ї річниці катастрофи, в тому ж регіоні стався ще один сильний землетрус. Сейсмологи назвали його відлунням того самого землетрусу 2011 року.

На ранок після поштовхів Сакано пішов перевірити пошкодження в головному залі свого храму і почув цокання. Годинник, який не вдавалося полагодити навіть після кількох чисток, знову пішов. Більш того, він продовжує йти й зараз, через два місяці.

"Це як знак підбадьорення, що справжнє відновлення попереду", - вважає священик.

Коли останнім часом через пандемію коронавірусу збори місцевих жителів і волонтерські ініціативи довелося призупинити, Сакано почав думати над тим, щоб припинити займатися своєю громадською діяльністю. Однак годинник, що запрацював, за словами священика, тепер ніби благає його все ж не здаватися і продовжувати рух.

Представник японської компанії Seiko, яка займається виробництвом годинникової продукції, припустив, що саме новий землетрус міг знову запустити годинник: можливо, це сталося тому що пил, що скупчився всередині механізму, під час поштовхів нарешті вирвався назовні.

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Переклад: Катерина Комолова