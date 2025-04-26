Гегсет встановив Signal на офісному комп’ютері Пентагону, - The Hill

Такий доступ мали також його ад’ютант і помічник, полковник Рікі Буріа, зазначають американські ЗМІ.

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав встановити застосунок Signal на свій настільний комп’ютер у Пентагоні. Це посилило суперечки навколо його використання зашифрованих каналів зв’язку, повідомляє The Hill з посиланням на кількох джерел.

Раніше The Washington Post писала, що Гегсет "клонував" Signal з особистого телефона на комп’ютер, щоб обходити обмеження в секретних зонах Пентагону, де заборонено мобільні пристрої.

Троє поінформованих осіб повідомили, що Гегсет із помічниками обговорювали, як через Signal зв’язуватися з Білим домом і посадовцями адміністрації Трампа. Один зі співрозмовників зазначив, що в офісі міністра — два комп’ютери: один особистий, другий державний.

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За даними NYT, у березні він нібито підключив Signal на комп’ютері. Такий доступ мали також його ад’ютант і помічник, полковник Рікі Буріа. Крім того, Гегсет хотів надсилати з офісу й звичайні SMS.

Прес-секретар Пентагону Шон Парнелл у коментарі The Hill це заперечив:

"Використання міністром оборони систем і каналів зв'язку засекречено. Проте ми можемо підтвердити, що міністр ніколи не використовував і зараз не використовує Signal на своєму урядовому комп'ютері".

Зливи в Signal - що відомо

Днями CNN повідомив, що очільник Пентагону Піт Гегсет "злив" детальні військові плани США у чаті Signal з дружиною, адвокатом і братом. І поки американська оборонна структура фігурує у скандалах, сам Гегсет вирішив усамітнитися, уникаючи публічності.

У Пентагоні офіційно все заперечили. У структурі кажуть, що в жодному чаті Signal не було секретної інформації. Медіа, де опублікували інформацію, в Міноборони США назвали "фейковими" і звинуватив їх у тому, що єдиним джерелом їхньої інформації є скарги "незадоволених колишніх співробітників" Пентагону.

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