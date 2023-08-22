У 2021 році літак був переданий австрійській чартерній компанії Avcon Jet, одному з найбільших операторів бізнес-авіації.

Як показало розслідування, приватний літак, який раніше використовувався сім'єю президента Росії Володимира Путіна, який покинув Москву напередодні його повномасштабного вторгнення в Україну, тепер знаходиться у веденні базується в Австрії чартерної компанії, пов'язаної з російськими олігархами.

Незалежне російське новинне видання "Важливі історії" опублікувало звіт, в якому опубліковані подробиці приватного літака вартістю 60 мільйонів доларів, який вперше був куплений в січні 2013 року Геннадієм Тимченком, другом-мільярдером Путіна. Передбачається, що на ньому перевозили членів сім'ї президента Росії, в тому числі його дочку Катерину Тихонову.

Літак Gulfstream G650 був проданий Тимченку в 2014 році, коли він потрапив під санкції США. Після цього він був переданий в реєстри літаків різних країн, реєстраційний номер літака був змінений, а офшорні компанії, зазначені в документах в якості його власника, кілька разів змінювалися, перш ніж перейти до Amerivo Holdings Limited, дочірньої компанії російського Фонду суверенного добробуту, російського Фонд прямих інвестицій (РФПІ) в 2018 році, повідомляло тоді Reuters.

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Важливі історії з'ясували, що в 2021 році літак був переданий австрійській чартерній компанії Avcon Jet, одному з найбільших операторів бізнес-авіації. Видання повідомило, що колишні власники компанії пов'язані з бізнесом, пов'язаним з Газпромбанком, приватним російським банком Оленою Акімовою, колишньою дружиною глави банку Андрія Акімова, а також друзями Путіна.

Newsweek зв'язався з Avcon Jet електронною поштою для коментарів.

"Компанія має довгу історію надання послуг наближеним президента Росії", - відповіла компанія, повідомивши, що літак вилетів з Москви і попрямував до Женеви 23 лютого 2022 року, За день до того, як Путін почав повномасштабний вторгнення в Україну. Невідомо, хто був у літаку.

Згідно зі звітом, компанія Avcon Jet перевезла групу пропутінських прихильників по Росії напередодні виборів в країні в 2012 році. Чартерна компанія також нібито обслуговувала літак, що належить російському олігарху та союзнику Путіна Борису Ротенбергу, і продовжувала це робити після санкцій США у 2014 році.

Літаки Путіна

Михайло Ходорковський, який колись був найбагатшою людиною Росії до того, як він вступив у конфлікт з Путіним, розповів Newsweek минулого місяця, що Путін втік з Москви під час заколоту, очолюваного головою групи Вагнера Євгеном Пригожиним 24 червня.

Він сказав, що дізнався від одного зі своїх знайомих, що Путін покинув Москву літаком під час невдалого перевороту і, швидше за все, відправився в свою резиденцію на Валдаї, між Тверською і Новгородською областями Росії, розташовану приблизно в 250 милях звідси.