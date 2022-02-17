Ці візи можуть дозволяти країні наповнюватися грошима та активами, пов'язаними з Путіним.

Влада Великобританії готується скасувати свій режим так званих "золотих віз" в рамках боротьби з "брудними грошима" з РФ та інших країн.

Про це повідомляє британська газета The Times.

За інформацією джерел ЗМІ в МВС, міністерка внутрішніх справ країни Пріті Патель вирішила прибрати "золоті візи" через "давні побоювання" з приводу зловживання злочинних угруповань та багатіїв з кількох країн, включно з Росією, Китаєм та Казахстаном.

Йдеться про інвесторську візу рівня 1, яка дає багатим іноземцям, що бажають привезти до Великобританії мільйони фунтів стерлінгів, прискорений шлях до того, аби оселитися в цій країні. Візи, що називають "золотими", з’явилися на тлі кризи 2008 року.

Щоб претендувати на "золоту візу" заявники повинні інвестувати не менше 2 мільйонів фунтів стерлінгів у Великобританію в обмін на дозвіл на проживання. Далі є змога отримати британське громадянство та паспорт.

За даними ще не опублікованого звіту МВС, у 2008-2015 роках "золоту візу" отримали 700 російських мільйонерів.

З 2015 року перевірки стали жорсткішими - країна намагалася запобігти прибуттю людей з незаконно отриманими коштами.

Наступний можливий крок - повна відмова від "золотих віз". Рішення розглядають на тлі підвищеної уваги до британських візових правил та побоювань, що вони дозволяють Лондону наповнюватися грошима та активами, пов'язаними з президентом РФ Володимиром Путіним.

Уряд країни зіткнувся з критикою за його м'який підхід до російських мільйонерів, пов'язаних з Путіним з одночасними погрозами "найжорсткішими санкціями" в разі вторгнення до України.

Раніше Велика Британія розширила перелік пов’язаних з Росією осіб, які можуть опинитися під санкціями, якщо Кремль вирішить вторгнутися в Україну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомляв, що його країна привела у режим готовності тисячу військових на випадок потреби реагування на гуманітарну кризу і надання допомоги, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Крім цього, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії за два дні відправило Україні військової допомоги на майже 200 млн грн.

Також Джонсон заявив, що нарощування Росією військових сил біля кордонів України спровокувало найсерйознішу безпекову кризу в Європі за останні десятиліття. За його словами, війна Росії проти України стане катастрофічною і безглуздою трагедією.

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