Резиденція має аж чотири поверхи і стала 17 в особистій колекції самопроголошеного президента.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дарма часу не гаяв, а швиденько побудував собі нову резиденцію, щоб хоч якось конкурувати з палацом Путіна. Щоправда, розмах трохи скромніший.

Як йдеться у розслідуванні YouTube-каналу об'єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL, нова резиденція "бацьки" обійшлася білорусам у приблизно 145 мільйонів доларів. Вона стала 17 у володінні Лукашенка.

Всередині маєток повністю виконаний з мармуру, кімнати обставлені елітними меблями, а у вбиральнях є золоті йоршики. Тільки дивани на першому поверсі резиденції коштували 10 000 доларів.

Там також розміщений пункт пропуску гостей із металошукачами за орієнтовно 39 000 доларів. Його виготовляли фахівці зі США та РФ.

У маєтку є басейн з окремою VIP-зоною і так звана "доріжка Кнейпа" - кілька резервуарів, наповнених водою, з контрастної температури. На дні встановлюють спеціальні плити, які імітують природні рельєфи каменів різного розміру та форми, які масажують стопи під час ходьби. Також у резиденції є два джакузі, кріосауна, парна та хамам, снігогенератор, масажний кабінет та два "душі вражень" - "Тропіка" і "Сибірська ніч".

"Для закупівлі двох душів із музикою диктатор обікрав народ на 93 тисячі рублів", - зазначили розслідувачі.

"Душ вражень" - це водяна установка, яка дозволяє відчути себе в різних погодних умовах: спекотних тропіках чи на морському узбережжі, у стихії океанського шторму або епіцентрі грози.

На другому поверсі розмістили робочу зону з приймальними, залами для переговорів, пресцентром і конференц-залом.

На третьому поверсі є обідня зала на 28 осіб, сервірувальна, приміщення для покоївок, серверна, кімната охорони та чергового ад'ютанта.

Родзинкою є зала нарад зі стельовим вітражем за більше ніж 2,5 мільйона гривень в еквіваленті.

І це ще не все. У резиденції є четвертий поверх, де розташовано процедурний кабінет з окремими кімнатами для особистого лікаря й охоронця.

Останні новини про Лукашенка

14 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів до російського диктатора Володимира Путіна.

Як дізнався проект "ВЧК-ОГПУ", візит Лукашенка до Сочі для особистої зустрічі з Путіним не є раптовим. Білоруська сторона запросила зустріч відразу після інциденту з літаком Пригожина, але отримала "відмашку" тільки зараз.

15 вересня в Сочі відбулася зустріч Путіна і Лукашенка, на якій останній запропонував залучити Білорусь до співпраці Росії та Північної Кореї.

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