Девід Кемерон зазначив, що війна в Україні - це виклик для світу.

Партнери України не зробили достатньо, щоб зупинити російське вторгнення та подальшу ескалацію. У світі сприйняли повномасштабне вторгнення в РФ як виклик "нашому поколінню".

"Я вважаю, що це найважливіше питання, яке стоїть перед нами. Я пам'ятаю, як покоління мого дідуся в 1930-х роках вирішувало проблему агресивного диктатора Гітлера, який захоплював територію іншої країни, ігнорував її кордони, забирав її частини. І це закінчилося катастрофою Другої світової війни. Тому для мене це виклик, великий виклик нашого покоління зупинити цю агресію", – заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

При цьому він вказав, що Євросоюз став більш згуртованим, Німеччина почала активно постачати Україні зброю, а НАТО з початком повномасштабного вторгнення Росії розширилося, але для України не було зроблено достатньо.

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"В України немає достатньо снарядів. Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Україні потрібно більше фінансування, а також озброєння. Тому ми повинні бути вірні тому, що ми сказали, ми говоримо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки", – підсумував Кемерон.

Допомога Британії для України - останні новини

На початку 2023 року у Великоританії обіцяли, що Сполучене Королівство передасть Україні 600 ракет Brimstone.

22 лютого Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс оголосив, що Лондон надасть Києву додаткову військову допомогу. У Новий папкет увійдуть 200 протитанкових ракет Brimstone.

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