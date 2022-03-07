Борис Джонсон вважає, що Європа поки що не може відмовитися від російського

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що Європа поки що не може зупинити закупівлю газу і нафти, попри численні заклики.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єрами Нідерландів і Канади в Лондоні.

Джонсон підкреслив, що Британія не так залежна від РФ, як інші європейські країни, але підтримує своїх колег, які вирішили не включати відмову від російської нафти в список санкцій.

"Ми повинні розуміти, що неможливо за одну ніч позбутися залежності нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі", - пояснив прем'єр.

За словами Джонсона, зараз відмовитися від російських вуглеводнів неможливо, але до цього потрібно прагнути: "повинен бути перехідний період, ми повинні шукати постачальника і шукати заміну нафти і газу".

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте вважає, що відмова від нафти і газу РФ вдарила б по Європі і по Україні зокрема. З цим згоден і уряд Німеччини.

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