В Держдепі нагадали, що Київ ще до вторгнення пропонував таку зустріч, але Москва відмовлялася.

Чи варто зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним, вирішуватиме особисто президент України Володимир Зеленський. Проте перепоною для цього лишаються імперські амбіції Кремля. Про це заявив на брифінгу представник Державного департаменту (МЗС) США Метью Міллер.

"Щодо будь-якої зустрічі між президентом Зеленським і президентом Путіним, я б сказав, що це рішення має ухвалювати сам президент Зеленський. Ми ясно дали зрозуміти, що саме Україна керує процесом, коли йдеться про її майбутнє, і це стосується будь-яких потенційних переговорів", – заявив Міллер.

Він нагадав, що Київ неодноразово демонстрував готовність до реальних переговорів з Москвою ще до повномасштабного вторгнення.

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"Але перешкодою завжди було і залишається те, що Володимир Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, не відмовився від переконання, що Україна, за його словами, не є справжньою державою. І він не має наміру виводити свої війська з території України", – зазначив представник Держдепу.

Можливі переговори Зеленського і Путіна

Напередодні президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян висловив бажання організувати зустріч президентів України і Росії для переговорів про встановлення миру. Можливим сценарієм є участь Зеленського і Путіна в Конференції ООН з клімату, що запланована на листопад-грудень в Дубаї.

При цьому було зазначено, що ОАЕ проінформували президента США Джо Байдена і Папу Римського про ці плани, і ті буцімто висловили свою згоду з такою ініціативою.

Проте наразі, ані Зеленський, ані Путін не заявляли про плани взяти участь у Конференції ООН з проблем клімату.

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