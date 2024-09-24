Минулого тижня Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським.

УУкраїнський лідер Володимир Зеленський під час візиту до США планував зустрітися з Дональдом Трампом, щоб представити йому свій план перемоги та почути його бачення завершення війни. Водночас, як пише Reuters, зустріч між Трампом і Зеленським поки не призначена.

"Незважаючи на те, що минулого тижня Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським, поки він буде в країні, за словами людей, близьких до колишнього президента, зустріч не призначена", - пише видання.

Зеленський під час візиту у США відвідав збройовий завод у Пенсільванії разом із губернатором-демократом Джошем Шапіро, союзником Харріс. І, як пише Reuters, це викликало обурення деяких соратників Трампа.

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Крім того, Трамп заявив, що Зеленський хоче, щоб на виборах у США перемогли демократи, представницею яких є Харріс. Хоча, зазначає Reuters, ця заява контрастує з лінією деяких його союзників, які стверджували, що Україна вітала б повернення Трампа, оскільки лише він, за їхніми словами, має змогу вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Трамп зневажливо відреагував на візит Зеленського у США

Кандидат у президенти США назвав Зеленського "найкращим торговцем в історії" заявивши, що нібито після кожного візиту до США президент України повертається "з 60 мільярдами доларів".

Раніше Зеленський в інтерв'ю The New Yorker заявив, що Трамп насправді не знає, як закінчити війну в Україні.

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