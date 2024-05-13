Путін хоче, щоб збройні сили Росії були краще забезпечені, оскільки готовий до тривалої війни на виснаження.

Володимир Путін ніколи не був схильний до радикальних змін у своїй команді, і тому новина про звільнення в розпал війни Сергія Шойгу, який протягом 12 років був міністром оборони Росії, викликала подив. Заміна його Андрієм Бєлоусовим, економістом, який не мав раніше прямих зв'язків із блоком безпеки, була ще більш несподіваною.

Як пише The Economist, Андрій Білоусов - давній соратник Путіна і поділяє його світогляд. Він брав участь у складанні більшості останніх бюджетів Росії, і, як очікується, зміцнить контроль над військовою економікою країни.

Як зазначає Олександра Прокопенко з аналітичного центру Фонду Карнегі, Білоусов працює з Путіним з 2008 року, був одним із небагатьох економістів, які підтримали анексію Криму 2014 року, і "завжди вважав, що Росія оточена ворогами".

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"Нове призначення також свідчить про те, що Путін посилює свою стратегію війни на виснаження. Президент вважає, що може пересилити Україну та її західних прихильників", - пише видання.

"Призначення Білоусова - це сигнал про те, що війна йде всерйоз і надовго. Розрахунок на те, що союзники України втомляться першими", - говорить Костянтин Калачов, політолог і колишній радник Кремля.

При цьому близьке до Кремля джерело в коментарі The Economist зазначило, що ця заміна, найімовірніше, не вплине на бойові дії. За словами джерела, Путін уже усунув свого міністра оборони від участі в багатьох оперативних обговореннях, надаючи перевагу натомість прямим щоденним контактам із Валерієм Герасимовим, своїм вищим генералом. Особисті амбіції Шойгу і його бажання брати участь у вирішенні подібних питань стали однією з причин його звільнення, додало джерело.

"У нового міністра не буде амбіцій керувати фронтовими військами. Він робитиме те, що має робити міністр оборони", - зазначило він.

Кадрові зміни в РФ

12 травня Путін запропонував призначити Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.

Аналітики ISW зазначили у звіті, що Путін змінює кадри в Міноборони РФ, щоб посилити підготовку до затяжної війни з Україною і, можливо, підготуватися до майбутньої конфронтації з НАТО.

А в Financial Times вказали, що призначення Білоусова на посаду міністра оборони вказує на те, що Путін хоче серйозних змін у підходах до свого дворічного вторгнення в Україну.

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