Інформація про наступ бойовиків передчасна - Полторак
Міністр оборони України Степан Полторак назвав передчасною інформацію про наступ бойовиків на Донбасі.
Про це він заявив журналістам в Києві, передає РБК-Україна.
"Що стосується наступу терористів, то ця інформація передчасна, поки сьогодні не підтверджена. Але від терористів та Збройних сил РФ можна очікувати чого завгодно, головне бути в повній готовності. Будуть дії - буде реакція", - заявив Полторак.
Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що Україні необхідно готуватися до ведення бойових дій на Донбасі.
Читайте такожПутін віддасть наказ військам про наступ на Україну в найближчі два тижні - ІлларіоновІнформація про можливий наступ бойовиків з'являлась і з інших джерел. Так, за даними журналіста Андрія Цаплієнка, наступ заплановано на неділю, 16 листопада.
Журналісти нібито одержали ці дані від командирів бойовиків, яким зателефонували з телефону затриманих диверсантів.