Інформація про наступ бойовиків передчасна - Полторак

Про це він заявив журналістам в Києві, передає РБК-Україна.

"Що стосується наступу терористів, то ця інформація передчасна, поки сьогодні не підтверджена. Але від терористів та Збройних сил РФ можна очікувати чого завгодно, головне бути в повній готовності. Будуть дії - буде реакція", - заявив Полторак.

Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що Україні необхідно готуватися до ведення бойових дій на Донбасі.

Читайте такожПутін віддасть наказ військам про наступ на Україну в найближчі два тижні - ІлларіоновІнформація про можливий наступ бойовиків з'являлась і з інших джерел. Так, за даними журналіста Андрія Цаплієнка, наступ заплановано на неділю, 16 листопада.

Журналісти нібито одержали ці дані від командирів бойовиків, яким зателефонували з телефону затриманих диверсантів.