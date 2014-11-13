Журналіст: бойовики планують наступати на сили АТО 16 листопада

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Андрій Цаплієнко. Він повідомляє, що про плани бойовиків стало відомо, коли вночі на блок посту під Волновахою знімали затримання трьох підозрілих. В їх телефонах виявлені номери командира "Кальміусу" і ватажка одного з підрозділів "Оплоту".

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"Наші хлопці подзвонили, прикинулись сепарами з блокпосту в Єленівці. Мовляв, затримали "схожих на укропських диверсантів". Попросили підтвердити благонадійність. Командири рашистів радісно підтвердили статус терористів - "Це ж наші надійні люди, пропускайте!"

Також журналіст повідомляє, що в ході розмови, обидва командири поцікавилися, як справи на блокпосту і закінчили розмову приблизно однією й тією ж фразою:

"Потерпіть, мужики, до неділі, у неділю наступ". "Ви ж знаєте наказ, в неділю наступаємо". Командир "Кальміусу" на прощання пообіцяв "нарешті дати укропам прос..тися".

"Я репортер. Моя справа розповісти те, що бачив і чув. Гарантувати наступ в неділю не можу", - підсумував Андрій Цаплієнко.