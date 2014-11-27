За минулу добу на військову службу за контрактом прийняли майже сотню осіб

— Процес прийому громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил України триває постійно і щодня. Наприклад, лише за минулу добу прийнято 99 осіб. Такої великої кількості за одну добу я не пам’ятаю. Більшість з них — цивільні громадяни, решта — військовослужбовці строкової служби, — повідомив сьогодні, 27 листопада, заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Миколаєнко.

— За рік на військову службу за контрактом до Збройних Сил прийнято понад 9300 осіб. З них, з червня 2014 року, коли були внесені зміни до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» щодо можливості прийняття під час особливого періоду на військову службу осіб за короткостроковим контрактом — понад 2000 громадян віком від 18 до 40 років, — розповів офіцер.

Полковник Ігор Миколаєнко повідомив, що станом на сьогодні, ще 433 особи готують документи до прийняття на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.