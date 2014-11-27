За минулу добу на військову службу за контрактом прийняли майже сотню осіб
Полковник Ігор Миколаєнко повідомив, що станом на сьогодні, ще 433 особи готують документи до прийняття на військову службу за контрактом до ЗСУ.
— Процес прийому громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил України триває постійно і щодня. Наприклад, лише за минулу добу прийнято 99 осіб. Такої великої кількості за одну добу я не пам’ятаю. Більшість з них — цивільні громадяни, решта — військовослужбовці строкової служби, — повідомив сьогодні, 27 листопада, заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Миколаєнко.
— За рік на військову службу за контрактом до Збройних Сил прийнято понад 9300 осіб. З них, з червня 2014 року, коли були внесені зміни до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» щодо можливості прийняття під час особливого періоду на військову службу осіб за короткостроковим контрактом — понад 2000 громадян віком від 18 до 40 років, — розповів офіцер.
Полковник Ігор Миколаєнко повідомив, що станом на сьогодні, ще 433 особи готують документи до прийняття на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.