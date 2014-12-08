Міноборони і "Мотор Січ" домовилися про ремонт вертолітних двигунів на 68 млн грн

Про це повідомляється на сайті "Державні закупівлі України". Згідно з опублікованою інформацією, капітальному ремонту підлягають двигуни типів ТВ3-117В (ВМ) і ТВ3-117.

Крайній термін поставки відремонтованих двигунів - 25 грудня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні президент Петро Порошенко заявив про отримання підприємством "Мотор Січ" замовлення на виробництво 13 вертольотів Мі-8 для української армії.

У листопаді міністр оборони Степан Полторак повідомив про підписання контрактів на постачання озброєння для української армії на суму понад 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. Авіадвигун ТВ3-117 - серія турбовальних двигунів, встановлених на 95% вертольотів. Випускається серійно з 1972 року на підприємстві "Мотор Січ". Авіадвигун ТВ3-117ВМ - модернізований двигун, розроблений для вертольотів Мі-28, також використовувався на вертольотах Мі-8МТ/Мі-17. Відрізняється введенням автоматичного надзвичайного режиму, з максимальною потужністю в 2000 л. с. і підтримкою висоти 3600 м.