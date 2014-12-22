За останні три дні армія отримала більше тисячі одиниць нової зброї - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила речник Міноборони Вікторія Кушнір.

Зокрема, вона розповіла, що державні оборонні підприємства виконують доручення президента України щодо підсилення обороноздатності армії.

"За три минулі доби Збройні Сили України отримали з державних підприємств більше тисячі зразків нової та модернізованої зброї та військової техніки", - повідомила Кушнір.

За її словами, до цих зразків відноситься 21 радіолокаційна станція, 18 гаубиць, 10 бронетранспортерів, 493 одиниці нової стрілецької зброї та 500 коліматорних прицілів.

Окрім того, за минулий тиждень було відремонтовано 30 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 43 одиниці бронетанкового озброєння, 235 одиниць автомобільної техніки.

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"Також вона повідомила, що "підрозділи Збройних Сил України отримали з арсеналів, баз та складів 9 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла". 10 протитанкових ракетних комплексів "Фагот" та 917 одиниць стрілецької зброї. 12 командно-штабних машин та 5 вантажних автомобілів", - розповіла Кушнір.

Разом з тим за минулий тиждень було закуплено 720 бронежилетів, 5 тис 500 утеплених курток, 9 тис 500 утеплених штанів, 4 тис 565 пар утеплених берців, 11 тис 215 пар валянок, 5 тис 080 костюмів для захисту від води, 5 тис комплектів теплої та 30 тис комплектів звичайної натільної білизни та більше 7 тис 340 тонн пально-мастильних матеріалів і 6 тис 223 ідентифікаційних жетонів.