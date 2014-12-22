Міноборони підписало Меморандум про співпрацю з аудиторською компанією “KPMG – Україна”

Під час зустрічі голова вітчизняного оборонного відомства зауважив, що сьогодні перед Збройними Силами України та державою загалом постають виклики, що потребують оперативних та нестандартних рішень, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Полторак зазначив, що для посилення обороноздатності та безпеки потрібно, перш за все, відновити та в деяких випадках побудувати “з нуля” оборонні та інфраструктурні оборонні об’єкти.

"Міноборони шукає нові та прогресивні форми налагодження взаємовигідного співробітництва з бізнесом. Світова практика показала, що форма державно-приватного партнерства є найоптимальнішим форматом спільного інвестування. Тому прийнято рішення запросити представництво компанії “KPMG – Україна” для спільної розробки законопроекту про державно-приватне партнерство в оборонній сфері", – зауважив він.

Компанія “KPMG – Україна” на безоплатній основі надає оборонному відомству консультаційні послуги щодо розробки необхідного законопроекту.