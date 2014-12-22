Міноборони підписало Меморандум про співпрацю з аудиторською компанією “KPMG – Україна”
Сьогодні, 22 грудня, Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак та директор аудиторської компанії «KPMG – Україна» Сергій Попов підписали Меморандум про співробітництво.
Під час зустрічі голова вітчизняного оборонного відомства зауважив, що сьогодні перед Збройними Силами України та державою загалом постають виклики, що потребують оперативних та нестандартних рішень, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
Полторак зазначив, що для посилення обороноздатності та безпеки потрібно, перш за все, відновити та в деяких випадках побудувати “з нуля” оборонні та інфраструктурні оборонні об’єкти.
"Міноборони шукає нові та прогресивні форми налагодження взаємовигідного співробітництва з бізнесом. Світова практика показала, що форма державно-приватного партнерства є найоптимальнішим форматом спільного інвестування. Тому прийнято рішення запросити представництво компанії “KPMG – Україна” для спільної розробки законопроекту про державно-приватне партнерство в оборонній сфері", – зауважив він.
Компанія “KPMG – Україна” на безоплатній основі надає оборонному відомству консультаційні послуги щодо розробки необхідного законопроекту.