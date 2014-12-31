У 2015 році з оборонного бюджету 14 млрд грн підуть на розвиток озброєння

Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу збройних сил Владислав Селезньов. "Згідно державному бюджету на 2015 рік, Міністерство оборони отримає 40,2 млрд грн. Це майже на 13 млрд більше, ніж в 2014 році", - повідомив Владислав Селезньов.

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За його словами, крім того, заплановані державні гарантії в сумі 4,4 млрд грн, які будуть надаватися за рішенням Кабінету міністрів.

"Таким чином, у 2015 році бюджет Міністерства оборони може становити 44,6 млрд грн", - зазначив Владислав Селезньов.

За його словами, з цих коштів 2,8 млрд грн планується направити на фінансування речового забезпечення військовослужбовців, 2,3 млрд грн - на закупівлю палива, по 1,5 млрд грн - на харчування особового складу та оплату комунальних послуг, по 400 млн грн - на капітальний ремонт, обслуговування казарм, інженерне облаштування лінії оборони.

Ще 1,1 млрд грн планується на медичне та транспортне забезпечення, 18,3 млрд грн - на виплату грошового забезпечення, 5,2 млрд грн - на фінансування державного оборонного замовлення, 3,8 млрд грн - на ремонт озброєння, 700 млн грн - на забезпечення зв'язком, 1 млрд грн - на будівництво житла.

Також "14 млрд грн, або 31,6% оборонного бюджету 2015 року, планується направити на розвиток озброєння. Для порівняння - в 2014 році ця сума склала 3,9 млрд грн, або 14,5%", - сказав Владислав Селезньов.

Він зазначив, що необхідність збільшення цих витрат пов'язана з поточної військово-політичною ситуацією та незадовільним станом окремих зразків озброєння і військової техніки збройних сил, вік якого перевищує 30 років.