Із Вінниці до зони АТО вирушили три модернізовані БТРи

Сьогодні з державного підприємства «45-й експериментальний механічний завод» в зону АТО вирушили три бронетранспортери.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Цим бронетранспортерам майже 40 років, але за словами директора заводу Миколи Чумака, після проведення повного комплексу ремонтних робіт, слугуватимуть вони військовим ще довго. «В машинах капітально відремонтовані силові установки та двигуни, ходова частина. На кожен бронетранспортер встановлюється захисна решітка. Їх монтуємо за підтримки міської влади - депутати міської ради взяли на себе ініціативу та зобов’язання щодо фінансування 35 тис. грн конструкцій решіток, все інше робиться за кошти підприємства. Повна ж вартість кожної - майже 60 тис. грн», - розповів Чумак.

Читайте такожХарківський бронетанковий завод передав першу партію танків для АТОКерівник підприємства зауважив, що наразі внесено пропозицію при модернізації такої техніки замінювати морально застарілі двигуни, а це ГАЗ-66, на Mercedes або Volvo.

«Така розробка у нас є і тільки ми отримаємо добро, то можемо її реалізувати. У нас є попередня домовленість з міською владою, знайти кошти і спільно зробити модернізацію однієї такої машини», - сказав Чумак.

Загалом у держпідприємства «45-й завод» на модернізації знаходиться майже 15 одиниць бронетехніки.