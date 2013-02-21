Військові авіатори Прикарпаття отримали два тренувальних літака

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, у військових льотчиків 114-ї Івано-Франківської бригади тактичної авіації незвичайне свято. Вони прийняли в стрій два учбово-тренувальних літаки «Л-39», або, як їх ще називають, «Альбатроси». За роки незалежності ці літаки зарекомендували себе, як надійні і якісні авіаційні тренажери. Тому і було прийнято рішення ввести їх у склад повітряних бригад як засіб для практичного навчання пілотів.

«Звичайно, ці літаки будуть нам у пригоді в підготовці та ставленні на крило молодих пілотів. Особливо тих, які в силу певних обставин не мають допуску до польотів за штурвалом винищувача. Вони дозволять нам збільшити кількість пілотів-винищувачів, значно зекономлять час та пальне», – розповів командир 114-ї бригади тактичної авіації полковник Сергій Голубцов.

Крім цього, наявність таких літаків у штаті бригади дозволить винищувачам відпрацьовувати на практиці такі завдання, як пошук та перехоплення повітряних цілей, їх класифікацію, примушення до посадки порушників повітряного кордону на безпечний аеродром та багато інших.

На бетонці аеродрому новоприбулі літаки зустрічав командир бригади полковник Сергій Голубцов, який особисто привітав керуючого перельотом старшого штурмана 114-ї бригади тактичної авіації підполковника Сергія Ісакова з благополучним прибуттям. Після необхідних технічних процедур «Л-39» повноправно вступлять у стрій і вже з наступного тижня будуть доброю підмогою у підвищенні боєготовності бригади, яка охороняє західний повітряний кордон нашої Батьківщини.