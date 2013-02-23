Міністр оборони привітав з Днем захисника Вітчизни ветеранів, які знаходяться на лікуванні у Головному військово-медичному центрі
15:08, 23 лютого 2013Військо
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Сьогодні, 23 лютого, з нагоди Дня захисника Вітчизни, керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України привітали ветеранів Великої Вітчизняної війни, Збройних Сил та воїнів-інтернаціоналістів, які проходять лікування у Головному військово-медичному центрі “Головний військово-клінічний госпіталь”.
Лебедєв привітав ветеранів
Виступаючи перед ветеранами в клініці загальної терапії Міністр оборони України Павло Лебедєв привітав їх зі святом та поцікавився умовами лікування.
– Я щойно повернувся з Брюсселю, де вкотре переконався, що українців добре знають і поважають у світі. В цьому є і ваша значна заслуга, за що вам велике спасибі!, – зазначив Павло Лебедєв.
Також свої слова привітання ветеранам висловив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Володимир Замана.
Після цього високі гості та ветерани сфотографувалися на згадку.
Міністр оборони та начальник Генерального штабу ЗС України вручили ветеранам подарунки.
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