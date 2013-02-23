Міністр оборони привітав з Днем захисника Вітчизни ветеранів, які знаходяться на лікуванні у Головному військово-медичному центрі

Лебедєв привітав ветеранів

Виступаючи перед ветеранами в клініці загальної терапії Міністр оборони України Павло Лебедєв привітав їх зі святом та поцікавився умовами лікування.

– Я щойно повернувся з Брюсселю, де вкотре переконався, що українців добре знають і поважають у світі. В цьому є і ваша значна заслуга, за що вам велике спасибі!, – зазначив Павло Лебедєв.

Також свої слова привітання ветеранам висловив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Володимир Замана.

Після цього високі гості та ветерани сфотографувалися на згадку.

Міністр оборони та начальник Генерального штабу ЗС України вручили ветеранам подарунки.