Україна і Росія домовилися оновити склад робочих груп, які займаються питаннями базування Чорноморського флоту РФ

Лебедєв прокоментував ситуацію з ЧФ РФ / Фото : Обозреватель

– Угоду щодо Чорноморського флоту Російської Федерації підписано вже 18 років тому, створено близько 80 робочих груп і всіляких підкомісій, але маса поточних питань на сьогоднішній день так і не вирішені, – сказав Павло Лебедєв.