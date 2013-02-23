Україна і Росія домовилися оновити склад робочих груп, які займаються питаннями базування Чорноморського флоту РФ
17:33, 23 лютого 2013Військо
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Розповів представникам ЗМІ Міністр оборони України Павло Лебедєв на полігоні 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України (смт. Десна) про підсумки зустрічі з російським колегою генералом армії Сергієм Шойгу.
Лебедєв прокоментував ситуацію з ЧФ РФ / Фото : Обозреватель
– Угоду щодо Чорноморського флоту Російської Федерації підписано вже 18 років тому, створено близько 80 робочих груп і всіляких підкомісій, але маса поточних питань на сьогоднішній день так і не вирішені, – сказав Павло Лебедєв.
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