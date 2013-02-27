У Дніпропетровську пройшла “Зустрічі трьох поколінь”

Справжній фурор у гостей свята викликали показові заняття / Фото : Міністерство оборони

– В армії пізнається ціна дружби, життя та честі. Я знаю, як багато це значить для кожного з вас, бо сам був у “гарячих точках”. Як і ви мав честь бути “крилатим піхотинцем”, – сказав присутнім Дмитро Колєсніков.

Очільник області, ветерани, молодь вшанували пам’ять та поклали квіти до пам’ятника воїнам-десантникам 8-ї парашутно-десантної роти, які загинули під час виконання урядового завдання.

Після покладання квітів гості переглянули показовий виступ військовослужбовців розвідувально-десантної роти, відвідали казарму та оглянули експозицію музею з’єднання, ознайомилися із зразками бойової та спеціальної техніки, стрілецькою зброєю Високомобільних десантних військ.

Справжній фурор у гостей свята викликали показові заняття з подолання десантниками психологічної смуги перешкод та на повітряно-десантному комплексі.

Після пізнавальної та захоплюючої екскурсії ветерани, молоть та десантники разом скоштували смачний солдатський обід.

Обласна влада на постійній основі надає шефську допомогу діючим військом частинам, які базуються на Дніпропетровщині. Зокрема, 25-й окремій Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді у 2012 році надано допомогу для ремонту покрівлі у казармі бригади.

Значна увага приділяється і військовим містечкам Гвардійське та Черкаське, у яких живуть сім’ї офіцерів. За підтримки Президента України Віктора Януковича вже прийнято рішення про передачу житлового фонду, об’єктів соціально-культурної сфери та інженерних мереж селищ міського типу Гвардійське та Черкаське в комунальну власність територіальних громад Новомосковського району. Це дозволить утримувати ці населені пункти з місцевих бюджетів. Вже вирішене питання з організацією безперебійного водопостачання до будинків мешканців селища, вжиті заходи щодо забезпечення дітей місцями у дитячих садках.