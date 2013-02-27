Військові комісаріати Тернопільщини приписали до дільниць 80% юнаків

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Як повідомили в обласному військовому комісаріаті, цього року на призовних дільницях районних військкоматів, на військовий облік буде поставлено майже 7 тисяч юнаків.

– Триватиме приписна кампанія до 31 березня, – повідомив ТВО військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату підполковник Роман Галак. – Під час цього загальнодержавного заходу юнаки пройдуть медичні комісії, їхні морально-ділові та фізичні якості будуть вивчені психологами й офіцерами військкоматів. На підставі отриманих результатів наприкінці приписної кампанії кожен допризовник знатиме про те, в якому саме роді військ він зможе проходити службу, або ж причину зняття з військового обліку.

З початку приписної кампанії понад 5400 юнаків, або 80% від загальної кількості вже пройшли приписку до призовних дільниць області.

Слід додати, що у період приписних кампаній офіцери військкоматів проводять також роз’яснювальну роботу щодо вступу тернополян до вищих військово-навчальних закладів та проходження військової служби за контрактом.

Довідка. Минулого року на Тернопільщині приписці підлягало понад 6600 осіб. З них повністю придатними до військової служби визнали близько 4600 осіб, або 70% від загальної кількості. Майже 800 допризовників (12 %) зняли з військового обліку через незадовільний стан здоров’я, наявність судимостей, сімейні обставини тощо. Решту тернополян було відправлено на додаткові медичні дообстеження, або лікування.