Київські кадети побували на Кремлівському балу

Бал відбувся у московському Центральному виставковому залі “Манеж”. Серед учасників заходу були вихованці кадетських корпусів і дитячих будинків з різних регіонів Росії, Республіки Білорусь, Греції, Франції, Іспанії, Ірану, Сирії, Киргизії, Угорщини. Українську делегацію у Москві представляли 5 пар вихованці військового ліцею разом із старшокласницями шкіл Печерського району Києва.

Після церемонії відкриття на учасників балу чекало два танцювальних відділення, шість дивертисментів, тощо. Окрім цього всіх присутніх порадували своїми виступами народний артист СРСР Євгеній Дога, народна артистка Росії та Грузії Тамара Гвердцителі та інші.

Під час перебування у російський столиці кияни відвідали ряд музеїв, картинних галерей, православних храмів, інших визначних місць та пам’яток архітектури Москви.

– Колеги з Росії зустріли нас дуже добре. Ми відчули по відношенню до себе щирість та гостинність, – розповів начальник Київського військового ліцею генерал-майор Данило Романенко, який очолював українську делегацію.

На його переконання, такі заходи, безумовно, необхідні. Київські ліцеїсти цього річ вперше відвідали цей захід, який вже став традиційним. І генерал-майор Данило Романенко переконаний, що традиційним стане й участь богунівців Кремлівського кадетського балу.

Загалом поїздка для ліцеїстів була корисною та цікавою. Юнаки знайшли собі там багато друзів серед своїх однолітків з інших країн, обмінялися адресами та пообіцяли один одному товаришувати.

Ця поїздка стала можливою завдяки підтримці керівництва Міністерства оборони України та допомоги Верховного отаману “Козацтва України” Валентина Соколовського, який надав матеріальну підтримку для того, щоб богунівці могли побувати на цьому заході.

У свою чергу генерал-майор Данило Романенко подякував за запрошення та пообіцяв, що в наступному році київські кадети приїдуть на Кремлівський Кадетський бал із своїм танцювальним номером.

Фото з сайту Міністерства оборони