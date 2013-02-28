У Генштабі ЗСУ запевняють, що перейти на контрактну армію у визначені терміни – реально

"Контрактну армію одним рішенням створити неможливо. Це процес, який передбачає декілька складних етапів, - зазначив в ефірі 5-го каналу перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України адмірал Ігор Кабаненко.

Минулого року було підвищено грошове забезпечення окремим категоріям військовослужбовців. І, як наслідок, у Військово-Морських Силах намітилася позитивна динаміка: кожного тижня приріст військовослужбовців контрактної служби складає один відсоток.

За словами І. Кабаненка, цього року відбудеться останній призов громадян на строкову службу. Але, як наголосив адмірал, потрібно чітко розуміти, що військовослужбовці, які будуть призвані восени цього року, ще рік служитимуть і звільняться з військової служби восени 2014 року. Тобто, щоб вирішити питання контрактної армії, залишається два роки і існуюча динаміка дає можливість стверджувати, що це реально.

"Але повний перехід на всіх етапах до контрактної армії буде у 2017 році. Ще раз наголошую, період переходу української армії на контракт не затягується. Проте, у громадян, які все таки бажають проходити військову службу, але не три роки й більше, така можливість буде. Вони служитимуть добровільно терміном один рік", - зазначив адмірал Ігор Кабаненко.

За його словами умова переходу на контракт – це не лише мотивація персоналу, а й питання зміни системи бойової підготовки, яка розрахована на строковика. Нова система буде не циклічною, а постійною, з відповідними періодами.