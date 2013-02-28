Лебедєв пояснив, на що спрямоване реформування армії

Про це заявив 28 лютого 2013 року Міністр оборони України Павло Лебедєв на зустрічі з представниками Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади у Клубі Кабінету Міністрів України.

Глава оборонного відомства ознайомив представників громадськості з ходом реформування Збройних Сил України.

Він відзначив, що під час розширеного засідання Колегії Міністерства оборони України було узгоджено проект Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року.

– У квітні проект Державної програми буде передано для розгляду та затвердження до Кабінету Міністрів України, – зазначив Павло Лебедєв.

Міністр оброни України наголосив, що під час заходів реформування Збройних Сил буде приведено у відповідність кількість частин, які займаються бойовою підготовкою, і частин забезпечення.

– Сьогодні із 182 тисяч загальної чисельності Збройних Сил лише 70 тисяч – бойові підрозділи, решта – це підрозділи забезпечення. Це заклади військової освіти чисельністю 25 тисяч чоловік, з яких лише 5 тисяч – курсанти. 8 тисяч чоловік у військових комісаріатах, необхідність в яких при переході на контрактний спосіб комплектування зменшиться. Охорона баз, складів і арсеналів, де знаходяться боєприпаси, що підлягають утилізації та знищенню. Таким чином, заходи реформування спрямовані на те, щоб вивільнити Збройні Сили від другорядних завдань і сконцентрувати на бойовій підготовці, створенні боєздатної, боєготової армії, – наголосив Павло Лебедєв.