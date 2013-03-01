Понад 50 вильотів в активі вертолітників Херсонщини

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, завданням на польоти було відновлення втрачених навичок та підготовка льотного складу бригади з техніки пілотування в простих та складних метеоумовах, підготовка до несення бойового чергування та чергування в системі пошуково-рятувальних заходів.

Відпрацьовувалося питання навігації та бойового застосування, а також обліт авіаційної техніки.

Загальне керівництво польотами здійснював командир авіаз’єднання підполковник Максим Саміленко.

– Усі завдання, які були поставлені на польоти, були виконані. Загалом, протягом двох льотних змін пілоти здійснили 51 виліт із загальним нальотом, який склав понад 17 годин, – повідомив підполковник Максим Саміленко.