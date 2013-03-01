“Град” вперше за 15 років вийшов на вогневий рубіж

– Для виконання даних стрільб використовуються реактивні снаряди термін придатності яких наближається до завершення. Завдяки підвищенню темпів бойової підготовки та зростанням навченості особового складу проходить утилізація боєприпасів, – зазначив начальник ракетних військ і артилерії 6-го армійського корпусу Сухопутних військ полковник Володимир Якуба.



Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, офіцер наголосив, що бойові стрільби реактивно-артилерійською батареєю систем залпового вогню БМ-21 “Град” проводяться вперше за п’ятнадцять років.

– Раніше подібні заняття проходили із залученням лише двох-трьох бойових машин. Порівнюючи результати стрільби батареї можна впевнено констатувати, що з кожною стрільбою результати покращуються. Нормативи з виконання вогневих завдань виконуються, бойові обслуги працюють злагоджено та чітко без порушень правил безпеки, – повідомив полковник Володимир Якуба.

За три стрілкові дні було знешкоджено понад 1450 реактивних снарядів. Реактивно-артилерійською батареєю з’єднання в ході планових занять з бойової підготовки з практичним виконанням бойових стрільб, планується утилізувати понад 50000 реактивних снарядів до кінця року.