В Україні буде реформовано військову освіту

– Відповідно до проекту Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, сьогодні в Міністерстві оборони опрацьовується програма реформування військової освіти, яка буде погоджена з Міністерством освіти і науки України, – повідомив під час прес-конференції у Будинку уряду перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник.

За його словами, ця програма передбачає, насамперед, приведення у відповідність до потреб Збройних Сил України кількість військових професіоналів, яку необхідно готувати у вищих навчальних закладах.

– Ми повернемося до практики, коли протягом чотирьох років слухачі готувалися і проходили навчання у статусі «студент», а далі ті, хто виявив бажання пов’язати життя зі службою у Збройних Силах, переходили на форму навчання «курсант», – наголосив перший заступник керівника оборонного відомства.

Олександр Олійник зауважив, що за таких умов кількість викладачів та інших працівників, задіяних сьогодні у сфері військової освіти, не скорочуватиметься.

– Частина з них перейде працювати у вищі навчальні заклади, у складі яких нині існують наші військові кафедри, факультети чи військові інститути, – констатував перший заступник Міністра оборони України.