Міністр оборони Лебедєв отримав благословення митрополита Володимира

Зустріч проходила у резиденції Митрополита у Свято-Пантелеімонівському монастирі у Феофанії.

Блаженніший Митрополит Володимир привітав Міністра оборони із призначенням на посаду та благословив на плідну працю, направлену на повернення гідності та поваги до військових, завершення реформування Збройних Сил.

– З Божою поміччю ми повернемо гідне – гідним, – сказав Блаженніший у бесіді з Міністром оброни.

Сторони обговорили взаємовідносини між Українською Православною Церквою та Міністерством оборони України і висловили впевненість у подальшій співпраці.

На зустрічі обговорювалися питання духовно-моральної опіки військовослужбовців як на теренах України, так і в миротворчих контингентах. Сторони підняли питання доцільності розробки моделі інституту військового духовенства в Збройних Силах України.

За словами Павла Лебедєва, Севастополь здавна був духовним та паломницьким центром, і сьогодні дуже важливою та позитивною тенденцією до відродження славних традицій офіцерства є повернення військових до духовних цінностей. Блаженніший пообіцяв благословити на службу флагман українського флоту корвет «Гетьман Сагайдачний».

Окремо він відзначив доречність та актуальність ініціативи Міністра оборони зі створення благодійного Фонду допомоги військовослужбовцям та членам їх родин «Захисник Вітчизни – Рятівник».