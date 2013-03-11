На Харківщині відзначили 70-річчя з дня бою фашистських військ з вояками Чехословацького батальйону

Як повідомили УНІАН у Міноборони, вшанувати пам’ять про події Великої Вітчизняної війни та визволителів української землі прибули перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник, перший заступник Міністра оборони Чеської Республіки Властіміл Піцек, представники дипломатичного корпусу Чехії, Словаччини, Польщі та Росії. Також участь у заході взяли заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Григорій Саковський, заступник голови Харківської обласної держадміністрації Євген Савін, військовослужбовці Харківського гарнізону, ветерани Великої Вітчизняної війни.



- Бій під Соколовим – зразок мужності та самовідданості, який має важливе значення в плані військово-патріотичного виховання майбутніх поколінь. Тут військовослужбовці-представники наших дружніх народів продемонстрували, що таке справжнє бойове братерство, - зазначив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник.

У свою чергу, перший заступник чеського оборонного відомства Властіміл Піцек зауважив, що підполковник Людвіг Свобода та надпоручик Отакар Ярош, які командували чехословацьким підрозділом, стали справжніми воїнами-інтернаціоналістами.

- Вони звільняли Україну від німецько-фашистської навали, наближали час Великої Перемоги. Дякую українцям за вшанування пам’яті чехів і словаків, за бережливе ставлення до їхніх поховань, - наголосив він.

Після урочистого мітингу почесні гості взяли участь у відкритті оновленого Музею бойового братерства та поклали квіти та вінки до пам’ятника загиблим радянським та чехословацьким воїнам.

За словами генерал-лейтенанта Григорія Саковського, цього року сплановано чимало заходів з нагоди визволення України від німецько-фашистських загарбників, у яких обов’язково братимуть участь військовослужбовці Збройних Сил України.

По завершенню урочистостей на околиці селища Соколове відбулася військово-історична реконструкція легендарного бою. У якості вояків двох протидіючих сторін у дійстві взяли участь представники військово-історичних клубів України, Чехії та Словаччини.

Довідка. 8 березня 1943 біля села Соколове Харківської області 1-й Чехословацький окремий піхотний батальйон, який входив до складу 4-го Українського фронту Радянської армії, вступив у бій з німецько-фашистськими військами. Командував батальойном майор Людвіг Свобода (згодом Головнокомандувач ЗС ЧССР – начальник Генерального штабу у званні генерала армії, а також президент ЧССР з березня 1968 року до квітня 1975 року).

В ході бою було знищено близько 300 солдатів й офіцерів противника, 19 танків та 6 бронетранспортерів з автоматниками.

За проявлені мужність і героїзм 84 бійці батальйону були нагороджені радянськими орденами й медалями. Ще 87 воїнів отримали державні нагороди Чехословаччини. Старший лейтенант Отакар Януш, який загинув під час бою, був посмертно нагороджений Орденом Леніна та медаллю Золотої Зірки, ставши першим Героєм Радянського Союзу з числа іноземців.