З Харківщини вивезуть близько 380 тонн меланжу

Небезпечну рідину у спеціальних залізничних цистернах направлять до Російської Федерації з метою подальшої утилізації на державних підприємствах оборонно-промислового комплексу держави.

– Після виділення необхідних коштів на утилізацію цього ракетного компонента палива, ми відправили вже дві партії меланжу по 380 тонн. У середині цього місяця ми плануємо позбавитися ще від 380 тонн, – зазначив командир складу ракетного пального Сухопутних військ підполковник Олександр Ніколаєв.

Згідно з умовами міжнародного проекту Україна – ОБСЄ, передбачено вивезення всієї кількості небезпечної рідини з Харківщини у кількості понад 2,7 тисяч тонн меланжу, що зберігалися станом на початок грудня 2012 року.

Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато ще у 2009 році, повністю взяли на себе Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Угорщина, Фінляндія, Чехія та Швеція.

За словами командування військової частини, повністю позбавитися від меланжу вдасться до кінця літа 2013 року. Усі необхідні кошти, виділені на це керівництвом ОБСЄ, надійшли ще торік.