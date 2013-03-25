БАТи 12-го інженерного полку відновлюють рух на трасі Київ-Чоп

З метою визволення людей з заметів було залучено військову техніку 12-го інженерного полку 8-го армійського корпусу, що дислокується в м. Новоград-Волинському Житомирської області.

На даний час екіпаж шляхопрокладача БАТ-2 – старші прапорщики Руслан Чиж та Вадим Котвицький, чистять дорогу на Рівненщині.

Військовослужбовці вже не вперше приходять на допомогу цивільному населенню. На минулому тижні разом з рятувальниками вони розчищали центральні дороги обласного значення в Млинівському районі Рівненської області. Завдяки безперервній роботі, ними було відновлено рух транспорту на ділянці в 352 кілометри.

Ще два екіпажі шляхопрокладачів БАТ-2 прокладають шлях в київському напрямку.

Оперативний штаб 12-го інженерного полку цілодобово проводить моніторинг надзвичайної ситуації, що склалась в Україні. Військові у будь-який час готові надати допомогу цивільному населенню.