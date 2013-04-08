У Криму стартував третій сезон «Школи виживання» для молоді

Цього разу в проекті беруть участь 20 хлопців та дівчат із різних областей України. Це – учні старших класів та студенти вищих навчальних закладів віком від 15 до 19 років, яких розподілено на 4 команди: «Рись» (сині); «Орел» (зелені); «Барс» (червоні) та «Сокіл» (жовті). Кожна команда складається з 3-х хлопців та 2-х дівчат.

Учасники «Школи виживання» під керівництвом військовослужбовців-інструкторів окремої бригади берегової оборони на чолі з капітаном Володимиром Данилко навчатимуться військовій справі. Команди шукають хованки із завданнями на виконання курсу, проводять орієнтування на місцевості, розгортають табір і обороняють його від можливого нападу. Також передбачені подолання висот, гірських річок та умовних мінних полів.

Воїни-розвідники діляться із молоддю практичним досвідом та створюють для учасників «Школи виживання» чимало «сюрпризів» – ввідних, за якими вони мають діяти. Виконуючи поставлені завдання, команди змагаються між собою. Оцінювання відбувається за відповідними критеріями, а саме: моральна стійкість та настрій всередині команди, лідерські якості командира, швидкість та якість виконання завдань та наказів, витривалість учасників, взаємодопомога, рівень знань та активність у культурно-інтелектуальних заходах.

Програмою «школи» передбачено виконання вправ вогневих стрільб на полігоні, а також радіальний маршрут, який проходитиме в гірських районах, де у роки Великої Вітчизняної війни діяли загони Кримських партизанів. При цьому команди одягнуті у форму з елементами військової екіпіровки, розміщуються у наметах, а при собі мають масово-габаритні макети зброї часів Великої Вітчизняної війни.

Перед гірським походом учасники проекту ознайомилися із заходами безпеки під час перебування у горах, оглянули зразки стрілецької зброї, засоби захисту та розвідки, провели тренування в електронному тирі бригади. Особливу увагу інструктори проекту приділили наданню першої медичної допомоги та правилам облаштування табору. Був проведений інструктаж з подолання перешкод за допомогою альпіністського спорядження та без нього.