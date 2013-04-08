На Львівщині у військовому коледжі відбувся черговий випуск слухачів

Як зауважив голова екзаменаційної комісії – начальник Військового коледжу сержантського складу полковник Ігор Мурашов, близько сімдесяти сержантів підвищували свою фахову підготовку за спеціальностями «Адміністрування у військових підрозділах», «Організація зберігання озброєння, військової техніки та майна» і «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

Також із слухачами були проведені заняття з таких дисциплін, як ресурсне забезпечення військ, правові основи військового управління, історії війн та збройних конфліктів, спеціальної фізичної підготовки та спорту та вогневої підготовки.

Завершилось навчання сержантів складанням комплексних випускних екзаменів за відповідними спеціальностями, під час яких вони показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки.

– За результатами навчання серед випускників особливо хотів би відзначити старшого сержанта Ольгу Заярну та старшого прапорщика В’ячеслава Дацюка, які закінчили курси з відмінними показниками, – повідомив у заключному слові полковник Ігор Мурашов.

Після завершення іспитів в урочистій обстановці випускникам було присвоєно відповідний рівень та видано відповідні свідоцтва.