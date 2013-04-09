В Академії сухопутних військ запроваджують нові методики підготовки офіцерів

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ триває польовий вихід курсантів факультетів бойового застосування військ та факультету аеромобільних військ та розвідки. Майбутні офіцери виконують вправи стрільб із всіх зразків стрілецької зброї та гранатометів, які знаходяться на озброєнні вітчизняного війська.





Курсанти, які в майбутньому обіймуть посади у підрозділах та військових частинах механізованих військ, тим часом відшліфовують на практиці свої командирські якості.

Під час занять із дисципліни “Управління діями механізованих підрозділів” вони не просто вчаться приймати рішення та вміло керувати підрозділами, а намагаються робити це в умовах, які наближені до бойових. Тут на допомогу приходять не лише військова техніка та імітаційні засоби, але й новітні технічні досягнення, одним з яких є багатоцільова інтегрована бойова лазерна система (MILES), яка розроблена та створена спеціалістами Сполучених Штатів Америки.

– Ця система призначена для проведення занять та навчань із тактичної підготовки, починаючи від особистого вишколу окремого бійця, до завершального етапу бойового злагодження підрозділу, а саме проведення двосторонніх тактичних навчань, – розповів заступник начальника кафедри тактики полковник Сергій Похнатюк. – MILES складається із комплектів індивідуальної стрілецької зброї, контролюючого пристрою та комп’ютерної системи для підбиття підсумків. Система створює реалістичні звуки, вказує на “поранених” і “вбитих” та навіть відтворює шумові ефекти куль, що пролітають повз, вибухів боєприпасів різного калібру. Рівномірне розміщення датчиків на спорядженні кожного військовослужбовця забезпечує інформацію про місце, куди “влучила куля” та ступінь важкості поранення.

За його словами, всі дії реєструються, записуються, а під час підбиття підсумків кожен учасник заняття чи навчання може проаналізувати свої дії та зробити відповідні висновки. Керівник заняття, за допомогою зафіксованих комп’ютером результатів, отримує інформацію про місця розташування та маршрути переміщення кожного військовослужбовця, вогневе ураження з ретельною деталізацією. За необхідності, можна встановити, хто, коли і по яких цілях вів вогонь, фіксуючи розхід боєприпасів, кількість невлучних та результативних пострілів.

– Цю систему все частіше застосовують для підготовки підрозділів різних родів військ від відділення і вище, – додав полковник Сергій Похнатюк. – Тож майбутні офіцери в ході таких занять не лише самі вчаться діяти на полі бою, але й використовувати систему MILES для підготовки своїх майбутніх підлеглих.